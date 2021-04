Peperdure gentherapie voor zeldzame oogziekte vanaf vandaag terugbetaald

De aftakeling van de ogen kan gestopt worden door een eenmalige injectie met het geneesmiddel Luxturna. Een "gezond" gen wordt dan ingebracht. Dat neemt de functie van het defecte gen over.



Het resultaat is vaak indrukwekkend. "De aftakeling wordt grotendeels gestopt", zegt professor Bart Leroy, diensthoofd Oogheelkunde in het UZ Gent . "We zien ook een spectaculaire verbetering van het zicht. Mensen zien veel beter dan voor de behandeling."

Toch is Luxturna zeker geen wondermiddel. "Ik zeg vaak tegen patiënten: 'We maken van jullie geen gevechtspiloten. Als je jaren niet goed hebt gezien, moeten we werken met wat we hebben: een netvlies dat niet perfect is en ook een visueel systeem dat niet perfect ontwikkeld is.'"

Eén van de eerste patiënt die behandeld werden met Luxturna was een Belg, Yannick Duwé. Hij kreeg de behandeling toen het medicijn nog in ontwikkeling was. Tien jaar later werd hij geïnterviewd door het reportagemagazine "Pano". Die reportage kun je hier herbekijken (lees eronder voort):