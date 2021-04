Gevangenis Sint-Gillis beschermd als erfgoed: "Willen daar een nieuwe groene wijk bouwen"

Volgend jaar moet de nieuwe gevangenis in de Brusselse gemeente Haren klaar zijn. De bedoeling is om daarna alle gedetineerden van de gevangenis in Sint-Gillis over te plaatsen naar Haren. Het gevangenisgebouw komt dus over een paar jaar leeg te staan en daar wil het Gewest nu al op inspelen. "De gevangenis is eigendom van de Federale Regering, dus we hebben hen een brief gestuurd om samen te overleggen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil graag eigenaar worden van de site om er een nieuwe stadswijk te bouwen", legt Smet uit. "Wat ons betreft moet dat een groene wijk worden met veel tuinen en ontmoetingsruimten. Met veel ruimte voor de mensen, letterlijk en figuurlijk."