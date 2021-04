Aan het raam moeten zitten én grote spoorwerken in Limburg: "Pendelaars gaan niet op hun werk geraken", zegt TreinTramBus

Enkele weken geleden werd bekend dat er in april grote spoorwerken zijn in Limburg, vooral in de buurt van Hasselt. Daardoor gaan er minder treinen rijden. En nu komt er een extra moeilijkheid bij voor de Limburgse treinreiziger: de raamregeling op de treinen. Daardoor mag je in het weekend en de schoolvakanties enkel aan het raam gaan zitten om voldoende afstand te kunnen bewaren. Die maatregel is in de eerste plaats bedoeld om de drukte aan de kust tegen te gaan. Maar volgens de reizigersvereniging TreinTramBus dreigt die regeling zware gevolgen te hebben voor de Limburgse pendelaar.