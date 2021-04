Hagelandse gemeenten willen geen sigaretten in buurt speelpleinen en scholen: “Zien roken, doet roken”

Elke week beginnen honderd kinderen te roken in ons land. Volgens onderzoek omdat ze het gedrag kopiëren van rokende volwassenen. “Zien roken, doet roken” is niet alleen een wetenschappelijk feit, maar ook meteen de slagzin van de rookvrije zones in de vijf gemeenten in Hageland. Eén van die gemeenten is Zoutleeuw. Schepen van Gezondheid in Zoutleeuw Ilse Beelen (CD&V): “We willen graag onze kinderen rookvrij zien opgroeien. En we hebben een park waar veel speeltuigen staan waar ook de ingang van de bibliotheek is en de ingang van de sportlokalen. Daar passeren veel mensen want het is ook in het centrum van de stad. We willen die zone graag rookvrij houden. We roepen de mensen daarom op om daarbuiten niet te roken. Zo zien kinderen mensen niet roken en zullen ze dat voorbeeld ook niet volgen.”

In Vlaams-Brabant en Brussel zijn er al meer rookvrije gemeenten zoals Dilbeek, stad Brussel, Schaarbeek, Jette, Wemmel, Kampenhout, Galmaarden, Lennik, Gooik, Liedekerke, Affligem, Ternat, Roosdaal en Pepingen.