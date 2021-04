Helling Berg ten Houte in Maarkedal wordt na 31 jaar terug opgenomen in parcours Ronde van Vlaanderen

“Ik hoop dat de helling nog opgenomen zal worden in het parcours in de toekomst, dat is natuurlijk niet officieel beslist. Maar die was ook opgenomen bij Dwars Door Vlaanderen, 2 jaar geleden. De helling speelt een mooie rol en ligt dicht bij de Taaienberg in de Vlaamse Ardennen. De aanloop naar de berg is ook niet gevaarlijk, dus ik geloof echt dat de helling Berg ten Houte grote kans maakt om in de koers te blijven”, besluit Meirhaeghe.