Herman Berghmans ringde al 350 slechtvalken: "Als je hoogtevrees hebt, moet je daar niet aan beginnen"

De eerste nestkast voor slechtvalken werd begin 1995 gehangen aan een toren van de elektriciteitscentrale van Langerlo in Genk. “En enkele maanden later zat er al een eerste koppel”, vertelt Jan Gabriëls van het Netwerk voor Natuuronderzoek in Limburg. Er lagen 3 eieren in het nest, maar die kwamen niet uit. Maar in de jaren daarna waren er wel jongen. "En intussen zijn slechtvalken geen zeldzame soort meer." Zo werden er vorig jaar op 14 plekken in Limburg koppels gespot, ondermeer ook op het gerechtsgebouw in Hasselt, een schachtbok in Eisden en een hoogspanningsmast.