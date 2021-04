Huiszoekingen in onderzoek federaal parket naar "Dubai Papers"

"Het dossier gaat over feiten van leiding van en deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, en witwassen. Deze organisatie, ook wel "Dubai Papers" genoemd, zou meer dan 60 Belgische staatsburgers in staat hebben gesteld vermogens te hebben op rekeningen bij buitenlandse financiële instellingen, zonder die aan te geven bij de Belgische belastingdienst.