Vrouw van Italiaanse officier die spioneerde voor Russen: "Covid heeft ons verarmd, hij was wanhopig over onze toekomst"

Intussen duiken in die Italiaanse media ook meer details op over de spionageactiviteiten en de arrestatie op zich. De Italiaanse inlichtingendiensten zouden Biot al een tijdje in de gaten hebben gehouden, schrijft La Repubblica. Hij zou een afspraak gehad hebben met een Rus om elke maand, op dezelfde dag, geheime documenten te leveren.

De plaats van afspraak was een groot parkeerterrein aan een metrohalte aan de rand van Rome. Daar kwam Biot sowieso elke dag aan met de auto om vervolgens de metro te nemen naar het centrum van Rome.

Biot is al een jaar of tien niet meer actief op zee en werkt op het oppercommando van alle gewapende diensten in Italië. Daar moest hij van de Russen geheime informatie opladen op zijn computer en die overzetten op een nanosimkaart. Die moest hij dan vasthechten aan de bijsluiter in een medicijnendoosje. In ruil ontving hij naar verluidt 5.000 euro.