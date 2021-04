Jongeren in Bonheiden blij met pop-up skatepark

"Ik vind het heel tof dat de gemeente toch nog iets voor ons gedaan heeft, want ik had er niet veel hoop in", zegt een jonge skater. Met dit mooie weer lopen parken vol wandelaars en fietsers, maar ook de skateterreinen trekken veel volk. Alleen zaten ze in Bonheiden even zonder skate-infrastructuur door werkzaamheden.

De gemeente zal in de toekomst wel een nieuw vast skatepark aanleggen, maar het bestuur en het team sport & jeugd wilden de skaters niet zo lang in de kou laten staan. Daarom werd nu een tijdelijk skatepark aangelegd op de terreinen van sportcentrum Berentrode.

En daar zijn de skaters heel blij mee: "Het is nog beter dan ik had verwacht!" Ook een andere is al helemaal verkocht: "Ik zal zeker nog veel komen in de paasvakantie, het is nu al de derde dag op rij!"