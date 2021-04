Kartonnen bakjes voortaan standaardverpakking Hoogstraatse aardbeien: "Beter voor milieu, geen verschil in smaak"

De Hoogstraatse aardbeien zullen steeds meer in kartonnen bakjes verpakt worden. Dat vertelde de directeur van de Veiling in Hoogstraten, Hans Van der Hallen, deze ochtend in Start je Dag. "We zijn vorig jaar al gestart met de kartonnen bakjes, maar nu wordt karton de standaardverpakking. Het is onmogelijk om alle plastic verpakkingen meteen te veranderen in kartonnen exemplaren, maar op termijn is dat wel de bedoeling."