Katmobiel in Kinrooi wil katteneigenaars sensibiliseren om hun dieren te laten steriliseren

Sinds 1 april 2018 zijn eigenaars van huiskatten verplicht om hun dier te laten steriliseren of castreren. Het is de bedoeling er zo voor te zorgen dat er minder zwerfkatten zijn. Schepen van Dierenwelzijn Peter Nies (CD&V): "Dankzij de verplichte sterilisatie van huiskatten zullen er op termijn minder katten op straat rondzwerven en zo in het dierenasiel terechtkomen." Volgens Gaia igaat het om duizenden katten per jaar.