BELUISTER: Kedist Deltour wordt wakker als nieuwe Miss België

De nieuwe Miss België komt voor het eerst in meer dan 20 jaar opnieuw uit Oost-Vlaanderen. En ook een beetje uit Ethiopië, want Kedist Deltour groeide op in het Afrikaanse land en verhuisde pas na de dood van haar moeder naar ons land, toen ze werd geadopteerd door een Vlaams gezin. Radio 2 Oost-Vlaanderen belde de kersverse Miss België uit bed.

Beluister hier het interview met de nieuwe Miss België: