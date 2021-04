12 ambassadeurs in Beringen, waaronder de imam, willen inwoners overtuigen zich te laten vaccineren

De 12 ambassadeurs zijn onder meer grootouders, jongeren, jonge ouders, sportievelingen en cultuurliefhebbers, en dus ook de plaatselijke imam Ferhat Polat. Maar de twijfels over vaccinatie zijn zeker niet groter binnen de Turkse gemeenschap, zegt hij. "Er zijn wel enkele stemmen die zeggen dat ze twijfelen of ze zich laten vaccineren of zich verzetten tegen vaccinatie maar dat heb je in alle gemeenschappen", zegt Polat.

De foto's van de 12 vaccinatieambassadeurs zullen overal in het straatbeeld op spandoeken te zien zijn. En ook bij apothekers, huisartsen en handelszaken zullen er affiches liggen met hun getuigenis.