Liveblog: cijfers blijven stijgen, maar minder snel, Frankrijk kondigt landelijke lockdown aan

In Brussel is in acht apotheken een proefproject met sneltests gestart. Dat heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Cocom) aangekondigd. Het project is vooral gericht op inwoners van de gemeenten Schaarbeek, Molenbeek en Anderlecht die geen behandelende arts hebben.

In de grote steden is het niet altijd gemakkelijk om burgers te bereiken via huisartsen of via testcentra en hen aan te moedigen zich te laten testen op COVID-19. Veel inwoners hebben namelijk geen behandelende arts. Het proefproject is daarom gebaseerd op de vertrouwensrelatie tussen apotheker en de burger. In de geselecteerde apotheken zullen apothekers snelle antigeentests gebruiken die binnen 15 minuten een resultaat geven. Deze tests zullen uitgevoerd worden bij personen die al maximaal 5 dagen last hebben van symptomen. Dan is de sneltest het betrouwbaarst en is geen verificatie met een PCR-test vereist. De apotheker kan bij een positieve test meteen het contactonderzoek en de huisarts op de hoogte brengen.Na vier weken volgt een evaluatie van het proefproject. Als de resultaten positief zijn, kan het project verder worden uitgebreid.

Het proefproject is het resultaat van een samenwerking tussen Cocom, de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en Brusselse Beroepsvereniging van Apothekers. Na vier weken volgt een evaluatie. Als de resultaten positief zijn, kan het project verder worden uitgebreid.