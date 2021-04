Lockdown in gevangenis van Hasselt grotendeels voorbij

In de gevangenis van Hasselt zijn vandaag de lockdownmaatregelen voor meer dan de helft van de gedetineerden opgeheven. Daardoor is er opnieuw bezoek mogelijk voor het overgrote deel van de gevangenen. Directeur Paul Dauwe: “We hebben in het begin van de week nog een algemene testronde gedaan bij alle gedetineerden en de resultaten waren zeer bevredigend. En samen met de specialisten hebben we besloten de lockdown te stoppen voor het grootste deel van de gevangenis.”

Een aantal gevangenen kunnen ook opnieuw aan het werk, ook al is dat beperkt. “Maar het allerbelangrijkste, en daar snakken de mensen naar, is dat er opnieuw bezoek mogelijk is en dat de gevangenen opnieuw sociale en familiale contacten kunnen hebben. Dat is een enorme stap”, zegt de gevangenisdirecteur.