Man uit Geetbets stelt tuin open voor kinderen die in een appartement wonen: "Een kinderlach is het tarief"

Het zijn geen makkelijke tijden voor ouders én kinderen de thuis zitten door de lockdown. Voor Carlos Rivera uit Geetbets een reden te meer om zijn hart én zijn tuin open te stellen. Op Facebook doet hij een aanbod aan de kinderen en hun ouders: "Ik heb thuis een heel grote tuin, 2ha 65 waar jullie met je ouders gratis kunnen komen spelen, volledig gescheiden van mezelf, ongestoord, natuurlijk met respect voor de omgeving. Er is een gedeelte bos met woonwagen, dat jullie ook kunnen gebruiken."

Intussen kreeg Carlos al heel wat positieve reacties, vertelt hij aan Radio 2 Vlaams-Brabant: "Ik doe dit met zoveel plezier. En hopelijk zet het ook andere mensen aan om hetzelfde te doen. Of ik schrik heb dat ze iets stuk doen in mijn tuin? Ik vertrouw er wel op dat de ouders ook een oogje in het zeil houden, en als er iets van planten of struiken beschadigd geraakt, dan zal het wel teruggroeien."

Rijk zal Carlos niet worden van zijn initiatief want het aanbod is volledig gratis. "Een kinderlach is het tarief. En dat is een win-win-situatie. Ik geniet van die glimlach en zij genieten van de tuin."