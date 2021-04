Creatieve oplossingen om gelovigen een Paasviering te bieden: van opendeur tot "uitverkocht"

De coronamaatregelen gelden -zoals welbekend- ook voor erediensten. Betekent dat op Pasen, toch dé hoogdag voor de christenen, ook maar 15 mensen in een kerk of kapel een viering kunnen meevolgen. "Voor beperkt publiek", zou je kunnen zeggen, maar er zijn soms creatieve oplossingen.

Pastoor Piet Herregods leidt de parochie Edith Stein in De Pinte (eigenlijk vier parochies: De Pinte, Zevergem, Latem en Deurle), maar heeft voor Pasen toch heel wat volk gelokt: "Ik wil zoveel mogelijk gelovigen in mijn kerk, die normaal gezien altijd goed vol zit. Ik ga voor in drie vieringen. Eentje om 8 uur, om 9.30 uur en om 11 uur. Intens, maar zo kan ik toch 45 gelovigen toespreken. Ze moesten zich aanmelden op onze website en ik kan zeggen dat het in geen tijd was uitverkocht, dat de plaatsjes op waren. Dus zondag zit mijn kerk stampvol. Al is het maar telkens met 15 mensen."

"Ook de andere diensten, op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zitten vol. Ik had wel gevraagd om maar op één van die vier dagen langs te komen. Nét om meer volk te bereiken. En dat is gelukt", besluit de pastoor. "We moeten met de situatie omgaan zoals ze is. Volgend jaar beter, hoop ik. En veel meer volk."

Een rondvraag bij de bisdommen leert dat hier en daar hetzelfde gebeurt: pastoors die meerdere vieringen leiden, om zo het aantal gelovigen dat fysiek een Paasviering kan volgen zo hoog mogelijk te houden.