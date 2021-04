Nederlandse premier Mark Rutte over gelekte formatiedocumenten:  "Niet gelogen, maar slecht herinnerd"

De Nederlandse formatie - of liever de verkenning voor de formatie - zit eindeloos in het slop. Vorige week donderdag liet verkenner Kajsa Ollongren een stuk van haar notities per ongeluk fotograferen. Daarin ging het over het populaire kamerlid Pieter Omtzigt (CDA), over wie geschreven stond: "functie elders". Een hele week was het gissen wie over Omtzigt gesproken had. Nu blijkt het Mark Rutte zelf te zijn, ondanks een eerdere ontkenning.