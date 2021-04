"VRT NWS was fout. Risicopatiënten kunnen nog niet worden ingeënt!" De nieuwsombudsman antwoordt

"Risicopatiënten vanaf 8 april aan de beurt voor vaccinatie" stond er -aanvankelijk- op de website. Titels mogen kort zijn. De uitleg volgt in het artikel. Maar over deze titel kwamen enkele tientallen vragen opmerkingen. Want hoezo risicopatiënten komen deze week al aan de beurt? We gingen toch eerst de ouderen vaccineren? U vindt antwoorden in de video van dit artikel.