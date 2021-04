Nieuw uitkijkpunt in de Vlaamse Ardennen: "Aangepast voor rolstoelgebruikers"

"Het oude platform, dat uit beton bestond, is volledig vernieuwd", vertelt Steven De Backer van Toerisme Oost-Vlaanderen. "Bovenaan heb je nu een 180 graden uitzicht over de glooiende streek en de weiden. Langs het platform staan er picnictafels en zijn er parkeerplaatsen. Het is wel de bedoeling dat het platform vooral gebruikt wordt door wandelaars, want het ligt op een wandelroute langs de bronnen van het Burreken, een wandeling van 15 kilometer. Maar we willen iedereen de kans geven om te genieten van het uitkijkpunt, dus het is ook toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn."