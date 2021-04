NMBS niet blij met systeem van kustreizigers aan het raam: CEO Dutordoir dreigt treinen naar de kust stop te zetten

Gisteren belandde er een brief bij de regering - meer in het bijzonder bij premier Alexander De Croo (Open VLD), binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) en haar collega op mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir schreef daarin dat het systeem met passagiers aan de kust onhoudbaar is. Voor de reizigers leidt het tot lange wachtrijen, en voor de treinbegeleiders is het ondoenbaar om dat te handhaven. De brief lekte in een aantal Franstalige kranten.



Omdat de situatie "onbeheersbaar" zou zijn, vraagt Dutordoir een snelle oplossing, vóór de Paasvakantie start. Die kan erin bestaan dat de NMBS toestemming krijgt om àl zijn capaciteit in te zetten, ofwel kan er een zogenaamde ordemaatregel komen. Wat betekent: de regering gaat zelf de verplaatsingen naar de kust beperken, en daar ook op toezien. Dat zou het personeel van de NMBS ook van de verplichting ontslaan om zelf op alles toe te zien.