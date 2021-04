Oude Arabische munten werpen mogelijk nieuw licht op het mysterie van een bloeddorstige 17e eeuwse piraat

De eerste volledige munt vond Bailey in 2014 op de Sweet Berry Farm, een fruitkwekerij in Middletown in Rhode Island. Die plaats had zijn belangstelling gewekt omdat hij er eerder oude koloniale munten, een 18e eeuwse schoengesp en musketkogels had gevonden.



En dus keerde hij er terug met zijn metaaldetector. Toen hij een signaal hoorde, begon hij te graven en hij vond een donkere kleine zilveren munt waarvan hij oorspronkelijk dacht dat het ofwel een Spaanse munt zou zijn of geld dat geslagen was door de Massachusetts Bay Colony.

Maar toen hij beter keek, zag hij de Arabische tekst op de munt en dat deed zijn hartslag versnellen. "Ik dacht, 'O mijn god'", zo zei hij aan het persbureau AP.

Onderzoek bevestigde dat de exotische munt in 1693 in Jemen gemunt was en dat riep onmiddellijk vragen op, zei Bailey, aangezien er geen aanwijzingen zijn dat de Amerikaanse kolonisten die in de Nieuwe Wereld moeite hadden om een degelijk bestaan op te bouwen, naar waar dan ook in het Midden-Oosten reisden om er handel te voeren in deze tijd. Dat gebeurde pas tientallen jaren later.

Sinds die eerste vondst hebben archeologen en andere amateurs met metaaldetectoren in hetzelfde gebied nog 15 bijkomende Arabische munten gevonden - nog drie in Rhode Island, 10 in de staat Massachusetts en twee in Connecticut. Nog een munt werd gevonden in North Carolina, waar volgens verslagen een aantal van Everys mannen het eerst aan wal zijn gegaan.

"Het lijkt alsof een aantal van zijn bemanningsleden in staat zijn geweest zich in New England te vestigen en zich te integreren", zei Sarah Sportman, de staatsarcheoloog van Connecticut, waar een van de munten in 2018 gevonden werd bij de opgraving van een 17e eeuwse boerderij. "Het lijkt bijna op een plan om geld wit te wassen", zei ze.

New England is een gebied in het noordoosten van wat nu de Verenigde Staten zijn. Het omvat de staten Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island en Vermont en het was na Virginia het tweede gebied in Noord-Amerika waar de Engelsen kolonies stichtten.