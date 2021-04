Overheid sluit 70 serviceflats in Geraardsbergen: "Bewoners krijgen niet de zorg die ze nodig hebben"

De burgemeester van Geraardsbergen, Guido De Padt (Open VLD) was geschrokken van het nieuws. "70 bewoners die moeten verhuizen, dat is voor hen niet makkelijk", zegt De Padt. "Het wordt een zoektocht om die mensen een goed onderkomen te geven, met zorg op maat. We gaan ook kijken waar die mensen vandaan komen. Als ze uit andere gemeenten komen, gaan we overleggen met die gemeenten of steden om te kijken of er daar een oplossing is. Maar we gaan voor een goeie en menselijke oplossing."