Politie vervangt militairen voor bewaking openbaar vervoer weer, 6 jaar na de aanslagen

Zo komt er stilaan een eind aan 'Operation Vigilant Guardian', een opdracht voor het leger na de aanslagen in Parijs en de ontmanteling van een terroristische cel in Verviers. "Door de steun van Defensie kon de geïntegreerde politie meer capaciteit vrijmaken voor onderzoeken naar terrorisme en gewelddadig radicalisme terwijl ze tegelijkertijd haar basistaken kon blijven uitvoeren." Zo laat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden weten in een gezamenlijk persbericht met haar collega van Defensie Ludvine Dedonder. Die reageert op haar beurt ook opgetogen: "Zo kan Defensie zich opnieuw focussen op de voorbereiding en deelname aan buitenlandse missies en haar rol als strategische reserve ten voordele van de bevolking, zoals we vandaag ook zien in de COVID-crisis."