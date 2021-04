Smakelijkste politiekantoor van het land ligt in Menen: 200 fruitbomen geplant om oude rassen in stand te houden.

Zowat 200 appelbomen krijgen een plaatsje in de tuin van het commissariaat van de politiezone Grensleie in Menen. Er is nagedacht over het soort bomen dat er is geplant. Het zijn allemaal oude fruitrassen, die je anders nog weinig tegenkomt.

Dieter Dewitte van Velt: "We willen oude fruitrassen in stand houden. Dat kan je niet zomaar doen door een blaadje in een kast of in een archief te steken. Hier hebben we in de politietuin een hele mooie locatie om een boomgaard aan te leggen." De tuin zal een paar dagen per jaar open zijn voor het publiek. Een deel van de oogst -op termijn tot 1.500 kilo per jaar - gaat onder meer naar sociale projecten.