100-jarige die aan de basis ligt van de Belgische marine, beleeft onvergetelijke verjaardag in woonzorgcentrum Nieuwpoort: "heel die cirque had ik niet verwacht"

Pieter Coussaert is één van de oprichters van de Belgische Zeemacht op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hij nam deel aan de landing in Normandië. Uit de 'Royal Navy Section Belge', waarin hij diende, ontstond op 1 februari 1946 officieel de Zeemacht. De 100-jarige was in elk geval verrast met de verjaardagsplechtigheid. "Ik had dat nooit verwacht. Ik had wel gedacht dat er iemand aan de deur zou komen, maar ik had niet gedacht dat er zoveel ‘cirque’ zou zijn. Ik ben ook geschrokken dat de admiraal hier was."