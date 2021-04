Ronde van Vlaanderen in coronatijden is extra werk voor organisator: "Kilometers hekken, extra testcentra"

Flanders Classics heeft het drukker dan andere jaren om de Ronde van Vlaanderen komende zondag voor te bereiden. "We moeten meer doen om alles veilig te kunnen laten doorgaan", zegt Nicolas Denys. Langs het parcours komen er, net als de voorbije jaren, vele kilometers nadarhekken. "We doen dat, ook al is er geen publiek toegelaten. Het is om de renners af te schermen." Aan de aankomst komen er zelfs ondoorzichtige hekken zodat er niets te zien valt voor toeschouwers. "We sluiten het er hermetisch af."