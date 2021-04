Schrijver Ramsey Nasr: "Onderwijs, zorg en cultuur zijn fundamenten van de samenleving, geen ornamenten"

“Urgentie is een understatement. Woede en verontwaardiging zijn bij mij vaker de drijfveren om schrijven over de Midden-Oostenkwestie, over cultuur- of identiteitspolitiek. Maar in dit geval is het letterlijk urgent. Het gaat over de coronacrisis, maar dan in het licht gezet van het grotere geheel: de klimaatcrisis. Het vrijemarktdenken, de dominante ideologie in het westen, de maximalisatie, de oneindige groei: het is gerelateerd aan een klein virus dat ons nu platlegt.”