"Stanneke Ockers heeft nog over mijn broske gewreven": Borgerhoutenaar haalt herinneringen op aan overleden wielerheld

Borgerhoutenaar Vic Van Den Bril (77) haalt herinneringen op aan de vroeg gestorven wielerheld Stan Ockers in "Start Je Dag" op Radio 2 Antwerpen. Hij doet dat niet toevallig: naar aanloop van de Ronde Van Vlaanderen zondag, strijkt het één-programma Vive Le Vélo vanavond neer in De Roma in Borgerhout. Daar wordt de wielerheld, die geboren en getogen werd in Borgerhout, al jaren geëerd met onder meer een borstbeeld. "Stanneke heeft een paar keer over mijn broske gewreven in het café van mijn tante", vertelt Vic onder andere.