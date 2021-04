Vlaanderen helemaal ondersteboven gekeerd? 10 tips om Wallonië te ontdekken in de paasvakantie 

In de Tweede Wereldoorlog was Bastogne, of Bastenaken, het middelpunt van de Slag om de Ardennen. Vandaag is het met meer dan vijf oorlogsmusea en monumenten een niet te missen stad voor geschiedenisliefhebbers. Het Bastogne War Museum huisvest nog tot 17 mei de tijdelijke tentoonstelling ‘Our Common Heritage’. Deze reizende expo is een samenwerking tussen regio’s in België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. Je gaat er terug in de tijd en ontdekt via getuigenissen van burgers en militairen hoe zij de geschiedenis beleefden.