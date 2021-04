Wordt trouwen in open lucht de nieuwe hype? Na Oostende en Poperinge nu ook in Menen: "Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden"  

In Oostende kan je trouwen in de Venetiaanse Gaanderijen, met zicht op zee, de golven en het strand. In Menen laten ze weten dat het Brouwerspark, Bois du Bologne en de tuin van het dorpshuis in Rekkem in aanmerking komen. "De plaatsen zijn vastgelegd. Je kan niet zo maar in elk park of op elke buitenplek trouwen." zegt Marnik Den Hert van de dienst Burgerzaken in Menen. "De plaatsen moeten aan een paar voorwaarden voldoen: ze moeten een neutraal karakter hebben en exclusief gebruikt kunnen worden door de stad. "