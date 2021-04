Twee Brusselse agenten veroordeeld na klappen aan arrestant: "Man was op geen enkel moment bedreiging"

Volgens de rechtbank valt het geweld dat beide politiemensen hebben gebruikt niet te verantwoorden. "Het slachtoffer maakt geen enkele beweging die als fysieke agressie kan worden beschouwd", aldus de rechtbank in het vonnis. "Er is ook geen sprake van enig geduw of gespuw in de richting van de betrokken politiemensen. De man verleende zijn medewerking bij het nemen van de vingerafdrukken en was op geen enkel ogenblik een reële bedreiging voor de politie-inspecteur of haar collega's."