Twee parken in Leuven afgesloten door grote drukte

Het stadspark in Leuven is gisteren rond 17.20 uur afgesloten, omdat het er opnieuw te druk begon te worden. Dat bevestigt de lokale politie. Wie al in het park aanwezig was, mocht wel blijven, maar nieuwkomers waren niet welkom. Ook het Sluispark moest deze keer afgesloten worden omdat er te veel volk aanwezig was. En aangezien de coronaregels nog altijd gelden, greep de politie in.