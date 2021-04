Vaccinatiecentra in Deinze en Roeselare experimenteren met snelboeklijsten: “Zo kunnen we restvaccins sneller toedienen”

Het vaccinatiecentrum in Deinze mag volgende week als eerste experimenteren met een snelboeklijst. Dat is een soort reservelijst waarop mensen digitaal kunnen intekenen om vaccins te krijgen die overblijven. “De reservelijsten gaan de groepen volgen die op dat moment gevaccineerd worden, dus het is niet zo dat iemand van 24 over een 85-jarige kan springen”, vertelt Eva D'haene van het vaccinatiecentrum in Deinze.

Wie zich wil inschrijven zal zijn gsm-nummer en e-mailadres moeten doorgeven, zegt D’haene. “Dan krijgen mensen een bericht, waarmee ze zich kunnen inschrijven en kunnen aanduiden op welke dagen zij oproepbaar zijn. Hebben we vaccins over, dan gaan we op die momenten kijken wie is ingeschreven. En dan worden die mensen ook uitgenodigd.”