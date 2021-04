Vaccinatiecentra kunnen telefonische vragen niet meer bijhouden: "Nochtans veel antwoorden op de uitnodigingsbrief"

De stad Hasselt waarschuwde gisteren op sociale media al dat het de afgelopen dagen vooral 's ochtends en in de namiddag heel druk was in de callcenters. En dat wachttijden daardoor konden oplopen.

Ook in Genk en Lommel staat de telefoon niet stil. "Die vaccinatiecentra kregen de afgelopen dagen per dag honderden telefoontjes binnen", zegt Greet Poets van de gemeente Lommel. "Op piekmomenten, bijvoorbeeld op het moment dat we uitnodigingen versturen, kan de wachtttijd aan de telefoon oplopen en moeten we mensen achteraf terugbellen."

"Mensen bellen vooral met heel praktische dingen, bijvoorbeeld om hun afspraak te bevestigen of te wijzigen", legt Poets uit. "Dat is eigenlijk iets dat je gemakkelijk zelf online kan doen. Maar voor de doelgroep die we nu aan het vaccineren zijn, de 85-plussers, is dat natuurlijk allemaal niet zo vanzelfsprekend."