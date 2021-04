Voddekesmarkt in Halle mag doorgaan

Door de zogenoemde paaspauze is spontaan winkelen niet meer evident. Zo moet je voor niet-essentiële winkels een reservering maken. Daaronder vallen ook kledingzaken. Maar wat met de kledingmarkten? Die vraag stelden ze zich ook in de stad Halle. Schepen van van Lokale Economie Johan Servé (SP.A) heeft zich daarom geïnformeerd bij de provinciegouverneur. "We wisten niet zeker of onze textielmarkt 'de Voddekesmarkt' wel mocht doorgaan. Maar de gouverneur liet weten dat er geen probleem is als we de coronaregels strikt toepassen. De Voddekesmarkt wordt op een afgesloten parcours georganiseerd en als het maximumaantal bezoekers bereikt is, moeten mensen even wachten."