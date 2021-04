Wat moet er gebeuren met de Leuvense oorlogsbunkers?

“Er kan meer mee gebeuren”, zegt Ruben Geleyns van de CD&V-jongeren. ”Het zijn nu stille getuigen, het zou jammer zijn mochten het vergeten getuigen worden. We hopen dat we de buurten hierbij kunnen betrekken. Misschien komen er leuke ideeën uit. We hebben zelf al voorgesteld om met streetart het thema ‘oorlog en vrede’ op die bunkers tot zijn recht te laten komen. We zouden er ook spelelementen zoals een klimrek tegen kunnen zetten. Zo zou dit erfgoed uit ons oorlogsverleden toch weer wat nut krijgen in het openbaar domein. Vele mensen weten het niet dat die bunkers er staan in Leuven, het zou jammer zijn als dat oorlogserfgoed vergeten wordt."