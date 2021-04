Ziekenhuis AZ Groeninge pakt uit met West-Vlaamse website: "Wij willen de taal van onze patiënten spreken"

Alleen de hoofdpagina is vertaald naar het West-Vlaams, niet de volledige site. Stefaan Lammertyn: "Onze chatfunctie noemt vandaag "een klapke doen", we hebben het over "vapeurs" en "de schitte". Het enige woord waar we niet uit zijn geraakt, is "behandeling". Misschien moeten we dat met een "g" schrijven zodat het toch nog West-Vlaams klinkt." Een luisteraar van het middagprogramma van Radio 2 West-Vlaanderen liet ondertussen al weten dat "behandelen"naar "meesteren"kan worden vertaald. Probleem opgelost.