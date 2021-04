Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): "Europa vaccineert onaanvaardbaar traag"

Het coronavirus houdt Europa flink in zijn greep. We zijn het op één na meest getroffen continent - na Amerika. De voorbije week zijn volgens de WHO nog eens 24000 Europese doden geteld, er zijn ook weer 1,6 miljoen nieuwe besmettingen vastgesteld. We naderen in Europa het miljoen aantal doden, en de 45 miljoen besmettingen.

"Vijf weken geleden zaten we nog onder het miljoen besmettingen", zegt dokter Dorit Nitzan van de WHO. "Het is de voorbije maanden nooit zo erg geweest, en met de religieuze feesten die eraan komen (denk aan Pasen, maar ook de Ramadan begint in april, nvdr) is het risico nog groter." In alle leeftijdsgroepen gaat het de verkeerde kant uit, behalve bij de 80-plussers.