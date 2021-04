Eerste wijnstok in Heuvelland werd 25 jaar geleden geplant door familie Six: "Vroeger was het met spade putje graven"

1 april is een bijzondere dag voor het domein Monteberg in Dranouter. Vader Jean-Pierre Six plantte er 25 jaar geleden de allereerste wijnstok. De zuiderse hellingen van de Monteberg leken hem uitermate geschikt om aan wijnbouw te doen. "Ons vader is begonnen met 600 wijnstokken. Hij had niet direct het idee om commercieel te beginnen", vertelt zoon Edward Six. "Al snel werd een hectare bijgeplant, nu zitten we al aan 10 hectare wijngaarden."