Vanavond is een windmolen op zee in brand gevlogen. Het windmolenpark ligt op zo'n 30 kilometer in zee, voor de kust ter hoogte van Zeebrugge. Hoe de windturbine vuur heeft kunnen vatten, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk is de brand ontstaan in de rotor, die bovenaan de turbine zit, tussen de wieken.