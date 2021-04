Woonhaven moet van de rechter onmiddellijk stoppen met het verkopen van sociale huurwoningen in wijk Moretusburg

Maar veertien sociale huurders stapten naar de rechter. "Ze zijn natuurlijk bezorgd over hun gezondheid", zegt advocate Mieke Van Laer. "Maar hun standpunt is altijd geweest dat Umicore ervoor moet zorgen dat de vervuiling stopt of tegengehouden wordt, zodat de bewoners in hun wijk kunnen blijven wonen. Zij zijn niet degenen die zich moeten aanpassen of verhuizen."



Door de uitspraak van de rechter in kortgeding moet de verkoop en de gedwongen verhuis nu geschorst worden tot de rechter ten gronde uitspraak doet. Dat kan nog een tijd duren.