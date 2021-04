Disco uit Zwitserland: zanger Patrick Juvet (70) overleden

Patrick Juvet, eerst blonde mannequin en pas daarna muzikant, reeg de hitjes aan elkaar in de jaren 70. Een groot succes in Frankrijk was in 1972 "La Musica", net als het liedje waarmee Juvet Zwitserland vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival van 1973: "Je vais me marier, Marie".

Ook "Sonia", "Got A Feeling, I Love America", "Lady Night" en "Ou sont les femmes" waren populaire liedjes van Patrick Juvet, die een internationale discoster werd.