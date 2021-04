Myanmarezen in België: "Huil niet mama als ik vanavond niet meer thuiskom, ik doe dit voor onze toekomst"

"Voor mensen zoals ik of ouder is dat anders. Bij ons komt het trauma weer naar boven, het trauma waarvan we dachten dat we het voorgoed begraven hadden. Alle angst die we tijdens de militaire dictatuur voelden (de inwoners van Myanmar leefden tot 10 jaar geleden bijna onafgebroken in een militair regime) komt terug en dat is bijzonder pijnlijk."