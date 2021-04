4 Oost-Vlaamse scholen leiden jongeren op voor defensie, brandweer, politie en gevangenis

Om makkelijker aan extra werknemers te raken, biedt de veiligheidssector zelf de lessen aan. Die zullen te volgen zijn in 16 Vlaamse scholen. In Oost-Vlaanderen gaat het om Sint-Carolus in Sint-Niklaas, het IVV Sint-Vincentius en het Lyceum in Gent en het GO Atheneum in Geraardsbergen.

Chris Teirlinck is daar cursuscoördinator en is heel tevreden dat de erkenning om de lessen te geven er eindelijk is.