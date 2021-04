Van jodelende koeien tot uitgejouwde zangeressen: André Vermeulen over 65 jaar preselecties Eurovisiesongfestival

Hoe kiest een land een liedje en een artiest om naar het Eurovisiesongfestival te sturen? Soms beslissen de nationale omroepen dat gewoon zelf, zoals dit jaar Hooverphonic en “The wrong place”, maar vaak gaat (of ging) er een nationale preselectie aan vooraf. Daar drong de overkoepelende organisatie Eurovisie ook op aan, schrijft André Vermeulen in zijn boek “Van Canzonissima tot Eurosong”.

Een voorronde moest ervoor zorgen dat de tv-kijkers zich meer betrokken voelden wanneer de winnaar op het songfestival hun kleuren verdedigde. Heel bekend bij ons was bijvoorbeeld de liedjeswedstrijd "Canzonissima" in de jaren 60, die zich over verscheidene maanden uitstrekte.