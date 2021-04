"Archeologen van de lucht" speuren Westhoek af op zoek naar historische vondsten: "Al een loopgraaf ontdekt"

De sporen die Mathieu en Korneel vinden, zijn vaak erg subtiel: verkleuringen of oneffenheden in een veld, schaduwen, planten die net iets boven de rest uitgroeien en een patroon vormen. "De sporen zijn het duidelijks wanneer het droog is", weet Korneel. "Maar dan nog is het goed kijken. Sommige sporen zijn ook maar een paar dagen op het jaar zichtbaar. Je moet er zijn op het juiste moment, op de juiste plek. Wanneer ons oog er dan op valt, nemen we snel een foto. Anders verdwijnt het misschien weer voor 20 jaar of langer."

"Het grote voordeel van een paramotor is dat je niet vastzit in een cockpit", vertelt Mathieu. "Je kan 360 graden rond je kijken. We vliegen ook relatief traag, aan 30 kilometer per uur én het is ecologischer dan een vliegtuig of helikopter."