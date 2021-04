Auto ramt controlepost aan Amerikaanse parlementsgebouw in Washington: twee agenten gewond

Het Capitool is hoe dan ook in lockdown. Niemand mag het parlementsgebouw in of uit. Wie binnen is, wordt ook afgeraden aan de ramen te gaan staan. De zenuwen staan sowieso al lang gespannen rond de bewaking van het Capitool. Op 6 januari bestormde een grote groep aanhangers van de voormalige president Donald Trump het Capitool binnen, toen daar gestemd werd over de verkiezing van Joe Biden als nieuwe president. Er vielen toen verschillende doden.



De wachtpost waarop de auto nu is ingereden, werd daar na de bestorming in januari opgezet, om het gebouw beter te beschermen. Of de bestuurder van de auto doelbewust op de wachtpost en agenten is ingereden, moet nog blijken.

Bekijk hieronder nog enkele andere beelden die op sociale media circuleren.