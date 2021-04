Onderzoek naar beelden van agent te paard die feestvierder omver loopt, politie: "Paarden niet zomaar ingezet"

Volgens Christiaens werd de cavalerie in eerste instantie ingezet om "vanuit een verheven positie de mensen aan te spreken en te vragen om het park te verlaten. Maar zoals u gezien heeft, heeft dat weinig opgeleverd." Volgens Christiaens worden ruiters te paard vervolgens pas echt ingezet wanneer de eenheden te voet worden aangevallen of bekogeld. Ze werden ook gebruikt om te voorkomen dat de menigte zich hergroepeerde (...) Vooraleer we tussenbeide komen, gaat er een heel verhaal aan vooraf. De inzet van geweld is sterk geregeld, dus dit is niet zomaar gebeurd."