Beter sporten door artificiële intelligentie? Volleybalclub Gimme Waasland test het uit

“De eerste bevindingen van de trainers zijn alvast positief”, zegt Heiser, “maar of ze nu beter zullen presteren in wedstrijden, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Het is tenslotte maar één van de ondersteunende aspecten. Dus misschien zal daardoor het verschil niet kunnen gemaakt worden. Onze ambitie is alvast om AI binnen te brengen in organisaties en bedrijven. Ook bij golf, tennis en mountainbike is de methodiek zeker toe te passen. Het gaat dan vooral om sporten waarbij een technische lichaamshouding of uitvoering van bepaalde bewegingen van belang is. Onze bedoeling is om opleidingen aan te bieden aan bedrijven en organisaties om die AI-technologie te kunnen gebruiken. We willen hen inspireren: ‘wat heeft AI aan ons te bieden?’ Als de testfase positief uitvalt, beginnen we eind juni met de eigenlijke opleidingen.”